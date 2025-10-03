Selección Peruana Sub 18 disputará dos amistosos ante Uruguay en Montevideo

Tendrá acción. La Selección Peruana Categoría Sub 18, volverá a tener rodaje durante la doble fecha FIFA de octubre. La bicolor ha anunciado que jugarán dos partidos amistosos ante su similar de Uruguay, para seguir ganando ritmo futbolístico, y ante un exigente adversario.

Los dos encuentros serán jugados en Uruguay. El primer compromiso será el próximo martes 7 de octubre a las 5:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Silvestre Octavio Landoni, mientras que el segundo será el jueves 9 a las 8:00 a.m. (hora peruana) en el Complejo Celeste.

Antes de los dos partidos antes mencionados, el combinado nacional sostuvo un partido ante San Martín ayer viernes 3 de octubre, en el que igualaron sin goles. Recordemos que en sus últimos amistosos, la selección peruana Sub 18 igualó sin goles y venció por 3-2 a Guatemala en la Videnita de Chincha.