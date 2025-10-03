Ricardo Gareca señaló que en el Perú no se les ofrece nada a los nuevos valores del fútbol

Aunque actualmente Ricardo Gareca no entrena desde su paso por la Selección de Chile, tiene presente a la Selección de Perú. En charla a un programa de redes local (Pase Filtrado), hizo un análisis de los seleccionados, entre ellos varios ex mundialistas, que en los últimos años regresaron a jugar por equipos de la Liga 1.

«Nosotros nos fuimos del cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá, al medio local. Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, ahora no lo tiene. ¿El trabajo mío cuál era? Hacerles entender que se quedaran allá», indicó Gareca, de entrada.

Añadió que los jugadores nacionales tienen que seguir en el fútbol del exterior, para servir como ejemplo para las nuevas generaciones. “Era una obligación que se queden y triunfen allá, porque era la imagen que necesitaban los jóvenes para que se den cuenta que el país necesita más gente en el extranjero y no en el medio local».

Luego se enfocó a decir que a los futbolistas jóvenes de Perú no se les dan las herramientas para que destaquen a temprana edad. «El talento peruano es un desperdicio y no se le ofrece absolutamente nada. Yo estoy en las antípodas de todos los que piensan que no hay material», enfatizó.

Por último, añadió: «Lo que proponen muchos es recambio, recambio. El recambio es volver a comenzar y así está Perú. Vuelve a comenzar, vuelva a comenzar y vuelve a comenzar. ¿Hasta cuándo? Yo no hice nada para irme y hay gente que no me ama acá, que permanentemente transmite que lo que se dio fue suerte».