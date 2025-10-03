PRODUCE promueve ventas de mypes de 7 regiones del Perú en la Expo Amazónica en Tarapoto

El stand Perú Produce cuenta con la participación de mypes que ofertan prendas de vestir para toda la familia, calzado, joyería, artesanía, entre otros.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Programa Nacional Tu Empresa, promueve la participación de 15 micro y pequeñas empresas en el stand Perú Produce de la Expo Amazónica, en la ciudad de Tarapoto. El evento va hasta el domingo 5 de octubre.

Los empresarios que participan en la Expo Amazónica 2025 provienen de las regiones de Lima, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Pasco, Huánuco, Arequipa y San Martín; y ofertarán lo mejor de su producción en textil-confecciones, cuero-calzado, joyería, artesanías, alimentos saludables, entre otros.

“PRODUCE abre nuevos mercados para las mypes de todo el país en este reconocido evento comercial. El evento contará con la presencia de grandes compradores tanto nacionales como internacionales y, además de incrementar sus ventas, van a posicionar sus marcas y establecer nuevas redes de contacto”, señaló el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero.

Las mypes seleccionadas recibieron capacitación previa por parte del Programa Tu Empresa en gestión empresarial, digitalización y desarrollo productivo, fortaleciendo sus capacidades para aprovechar al máximo su participación comercial y consolidar su crecimiento en el mercado.

En lo que va del año, el Programa Tu Empresa ha impulsado la participación de más de 1000 mypes de distintas regiones en eventos comerciales a nivel nacional, generando ventas por encima de S/ 3.3 millones y fortaleciendo su acceso a nuevos mercados.

De esta manera, PRODUCE reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo, competitividad y acceso a mercados de las micro y pequeñas empresas, como motor de crecimiento económico y generación de empleo en el país.