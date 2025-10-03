Parlamento Joven 2025 en San Luis

Más de 100 escolares de 6 instituciones educativas del distrito de San Luis, participan en el “III Parlamento Joven San Luis 2025”, cuyo objetivo es fortalecer el liderazgo juvenil y promover una cultura de debate y formación política a través de la recreación del trabajo que se realiza en la organización parlamentaria y de las funciones de los congresistas de la República, en las comisiones de trabajo y en la sesión plenaria.

El alcalde de la jurisdicción, Ricardo Pérez; resaltó la importancia de la realización del evento, ya que empodera a los jóvenes y los motiva a comprometerse más con el desarrollo, el bienestar y futuro próspero del país. La actividad que se realiza en coordinación con el Parlamento Escolar de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República del Perú; se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Bicentenario San Juan Macías.