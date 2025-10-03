Pachacámac celebra su tradicional Pamplonada 2025

Nuevamente el distrito de Pachacámac se viste de fiesta para homenajear a la Santísima Virgen María del Rosario, con una serie de actividades, entre las que destacan su tradicional PAMPLONADA, verbena cultural y ferias gastronómicas, las cuales atraen a miles de visitantes de todas partes de la capital y el extranjero.

Las actividades empiezan el lunes 6 de octubre desde el mediodía con la Pamplonada pachacamina, esta fiesta de toros, que se asemeja a la realizada en España, es toda una tradición en el distrito, donde soltarán seis toros por toda la calle Comercio, tomando todas las medidas de seguridad para todos los visitantes que participen de esta tradicional fiesta.

A los visitantes se les entrega un polo y su pañoleta para participar en esta tradicional fiesta pachacamina. Durante todo el día los visitantes también podrán disfrutar en la Plaza de Armas del distrito, los diversos platos y dulces que se ofrecerán a todos los asistentes en la Feria Gastronómica; aparte de encontrar artesanías y licores propios de la zona. A partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Municipal de Pachacámac se llevará a cabo el Gran Festival de la Cumbia con la Orquesta La Bella Luz.

El martes 7 de octubre, día central, a partir de las 3:00 p.m. se repartirá la tradicional huatia pachacamina (un plato a base de carne de res) entre todos los vecinos presentes en el local de la hermandad, evento que estará amenizado por diversos artistas invitados; mientras que a partir de las 4:00 p.m. en la Plaza de Armas se armará la jara criolla con diversos artistas invitados.

El sábado 11 desde las 9:00 a.m., se realizará el concurso de Alfombras Florales en la Plaza Cívica de Manchay; en ese mismo lugar a partir de las 3:00 p.m. habrá presentación de danzas típicas de nuestro país.

FERIAS ARTESANALES Y GASTRONÓMICAS

Desde el domingo 4 hasta el 11 de octubre, la Plaza de Armas estará ocupada por ferias artesanales y gastronómicas, donde los principales restaurantes del distrito ofrecerán lo mejor de su gastronomía, que incluye chancho al palo, a la caja china, carapulcra, entre otros. Se espera la participación de más de 5,000 personas, entre vecinos de Pachacámac, visitantes de otros distritos y turistas extranjeros.