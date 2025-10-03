Ministro de Relaciones Exteriores Lin presencia firma de acuerdo con Ucrania en apoyo a niños

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, fue testigo el 28 de septiembre en Varsovia de la firma de un memorando de entendimiento (MOU, siglas en inglés) destinado a brindar ayuda a niños desfavorecidos en Kiev.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), el memorando fue firmado por Jeff Y. J. Liu, jefe de la Oficina de Representación de Taipéi en Polonia, y Tetiana Badylevych, subdirectora del Centro de Servicios Sociales para Familias, Niños y Jóvenes de la Ciudad de Kiev.



Entre los asistentes al acto se encontraban Mykola Kniazhytskyi, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China, así como los parlamentarios ucranianos Yaroslav Yurchyshyn y Andrii Lopushanskyi. El MOFA agregó que varios medios de comunicación de Taiwán, Polonia y Ucrania estuvieron presentes para cubrir el evento.

Lin señaló que el memorando refleja el compromiso de Taiwán de trabajar con socios internacionales a fin de ayudar al pueblo ucraniano a retomar su vida normal. Se trata de una colaboración conjunta con la organización no gubernamental italiana WeWorld y con la Fundación para Niños y Familias de Taiwán.

Taiwán y Ucrania comparten los mismos valores y creencias en la libertad y la democracia, afirmó Lin, quien expresó su esperanza de que este acuerdo ayude a construir un futuro mejor y más brillante para los menores desfavorecidos.

En nombre del gobierno de Kiev, Badylevych agradeció la asistencia de Taiwán, señalando que cada niño merece una infancia feliz a pesar de la guerra.

El acuerdo proporcionará a los niños de Kiev una amplia variedad de programas educativos para ayudarlos a enfrentar el trauma de la guerra. Además, se entregará equipo de información y comunicación con el fin de reducir la brecha digital, se fortalecerá la capacidad del personal del centro y se construirá una infraestructura informativa que garantice un desarrollo sostenible en el bienestar infantil.

El MOFA indicó que, desde la invasión rusa a Ucrania a inicios de 2022, Taiwán ha aportado más de 150 millones de dólares estadounidenses en asistencia humanitaria, destinados a la reconstrucción de infraestructura, hospitales y escuelas, así como al fomento de la cooperación en medicina inteligente y la formación de profesionales en aplicaciones tecnológicas. El Gobierno también apoya la iniciativa liderada por Lituania para la remoción de minas terrestres en Ucrania, añadió el ministerio.

Fuente: Noticias de Taiwán

