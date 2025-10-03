Midis: Programa Contigo y Unicef presentan en Loreto modelo pionero de acompañamiento a familias con discapacidad

• Ministra Fanny Montellanos llegó a la región para la presentación de los resultados de esta intervención realizada en los distritos de Belén y San Juan Bautista, que benefició a más de 120 familias. Titular del Midis también inauguró CIAI y desarrolló actividades con los programas sociales.

⁠La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Fanny Montellanos, visitó la región Loreto para desarrollar una agenda importante de trabajo en beneficio de la población vulnerable. Así, participó de la presentación de los resultados del proyecto piloto de acompañamiento a familias con niñas, niños y adolescentes con discapacidad severa, realizada en los distritos de Belén y San Juan Bautista, elaborado en una alianza entre el programa Contigo del Midis, Unicef y la Fundación Baltazar y Nicolás.

“El piloto contribuye en la creación de un sistema de cuidado y promoción de la cultura de la protección de las personas con discapacidad que son las más vulnerables. El programa Contigo tiene un enfoque de hogar, con acciones articuladas para que el Estado llegue con sensibilidad y oportunidad en la atención a personas con discapacidad”, subrayó la ministra.

La intervención, desarrollada entre diciembre de 2024 y junio de 2025, brindó atención integral a 121 familias mediante visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, sesiones grupales y orientación personalizada. El modelo implementado permitió mejorar el bienestar emocional de las cuidadoras, facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y protección social, y promover el ejercicio pleno de derechos de la niñez con discapacidad.

Entre los principales logros destacan que el 87.4 % de las cuidadoras fortalecieron sus conocimientos sobre derechos y servicios, y el 77.5 % mejoraron sus habilidades para enfrentar el estrés. Además, se gestionó el acceso al SIS Gratuito, la clasificación socioeconómica y la actualización del DNI, contribuyendo a la inclusión efectiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

La estrategia incluyó una intensa movilización comunitaria, que sensibilizó a más de 10 700 personas mediante campañas locales, talleres con líderes comunitarios y difusión en medios físicos y digitales. Esta acción permitió posicionar la discapacidad como prioridad social y fomentar una cultura inclusiva en Loreto.

Feria multisectorial

Antes de ello, la ministra recorrió la feria “Cuidar es estar Contigo” en el distrito de San Juan Bautista, un espacio comunitario que reunió a usuarias, cuidadores, emprendedores del programa Contigo y público en general. La feria promovió la inclusión de las personas con discapacidad, a través de stands de emprendimientos familiares, talleres de sensibilización y actividades culturales, reconociendo el valor del cuidado como acto de amor y compromiso social.

Inauguración de CIAI

En esta visita a la región Loreto, la ministra Montellanos inauguró el Centro Infantil de Atención Integral (CIAI) “25 de enero”, gestionado por el Programa Nacional Cuna Más, para atender a 44 niños menores de 36 meses, del distrito de San Juan Bautista. En este CIAI se brindará el Servicio de Cuidado Diurno (SCD), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. El CIAI “25 de enero” se implementó con una inversión de S/196 233.09.

Emprendimiento para adultos mayores

Asimismo, la titular del Midis participó en el lanzamiento del Programa de Capacitación a Usuarios Emprendedores de Pensión 65, en el local del MAC de PCM en Punchana, para promover la autonomía, el desarrollo productivo y la inclusión al ámbito laboral y tecnológico de los adultos mayores. Se planea capacitar a 300 adultos mayores de zonas vulnerables de Iquitos, Belén, San Juan y Punchana, en articulación con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y Foncodes.

Dato:

• La ministra Fanny Montellanos inició sus actividades en Punchana, visitando la Institución Educativa 165 República Federal de Alemania, donde el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria brinda el servicio bajo la modalidad de entrega de canastas, con arroz fortificado, conserva de pescado, harina de plátano, entre otros alimentos, que complementan la nutrición de los estudiantes, para contribuir a su aprendizaje.