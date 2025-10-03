Más oportunidades para mujeres y pymes: Caja Huancayo y AFD impulsan financiamiento verde e inclusivo en el Perú

Caja Huancayo, es una de las principales instituciones de microfinanzas del Perú y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), institución financiera pública que promueve el desarrollo sostenible en más de 100 países, firmaron un contratode crédito subordinado que no solo refuerza la solidez financiera de la entidad, sino que también impulsa un modelo de financiamiento más verde e inclusivo, orientado a apoyar la transición climática y la inclusión financiera en el Perú.

Con este nuevo respaldo internacional, Caja Huancayo podrá:

Fortalecer su capacidad de intervención como actor de inclusión financiera, ampliando el acceso al crédito responsable en zonas donde todavía existen brechas significativas en financiamiento y presencia del estado.

Financiar la transición baja en carbono y la adaptación al cambio climático de PYMES, financiando proyectos de eficiencia energética, energías renovables y otras inversiones sostenibles de pymes y emprendedores.

Promover el emprendimiento y el empoderamiento económico de las mujeres, reforzando su autonomía, conocimiento, así como su resiliencia al cambio climático y social.

En línea con estos objetivos, los recursos de la línea de crédito se orientarán a dos grandes prioridades: 1) El financiamiento de proyectos en relación con el cambio climático y 2) El empoderamiento de las mujeres. Además, es importante resaltar que esta línea de crédito constituye el primer préstamo subordinado a Caja Huancayo de la AFD enPerú, lo que pone de relieve su confianza en la Caja Huancayo como actor clave en la inclusión financiera de la población peruana.

“Esta alianza es una señal clara de nuestro compromiso por ofrecer soluciones financieras que combinen crecimientoeconómico, equidad social y protección del medio ambiente. Junto con la AFD, estamos seguros de que lograremos unimpacto positivo y sostenible en la vida de miles de familias peruanas”, destacó Caja Huancayo.

La AFD, por su parte, destacó la importancia de esta operación como parte de su compromiso en América Latina: “Este proyecto refleja nuestra voluntad de apoyar al sistema de microfinanzas peruano en su doble misión de inclusión social y transición climática. Confiamos en que Caja Huancayo será un motor para un desarrollo más justo y sostenible”.

El crédito subordinado asciende a 20 millones de dólares (en moneda nacional), este compromiso será cumplido en un plazo de 7 años bullet, busca llegar a más de 5.700 beneficiarios. Al menos un 30% de ellos serán mujeres, lo que refuerza el compromiso de la alianza con la equidad de género y la inclusión financiera.

Sobre AFD:

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) implementa la política de Francia en materia de desarrollo y de solidaridad internacional. A través de sus actividades de financiamiento del sector público y de las ONG, la AFD financia, acompaña y acelera las transiciones hacia un mundo más justo y resiliente. Desde el 2015, la AFD interviene en Perú en los sectores de la vivienda social, desarrollo urbano sostenible, micro- finanzas, salud y seguridad alimentaria.

Sobre Caja Huancayo:

Caja Huancayo tiene 37 años de vida institucional, posee 245 oficinas en todo el país y ha sido calificada como una entidad con buena fortaleza financiera, ostentando la Categoría de Riesgo A- y B+. Posee una fuerte presencia demarca a nivel del sistema microfinanciero en el Perú, cuenta con la confianza de más de 3 millones de clientes, concentrando el 20.99% en créditos y el 79.01% en depósitos, cabe destacar que cuenta con el 44.10% clientes exclusivos en créditos que trabajan únicamente con Caja Huancayo. Así mismo impulsa alianzas estratégicas paraafianzar modelos de negocios comercialmente viables que generen valor y produzcan un impacto económico en sectores vulnerables como la Amazonía, viene sumando a la inclusión financiera, fomentando además el empoderamiento femenino mediante su producto “Emprende Mujer”, cumpliendo de esta manera su misión de mejorar la vida de sus clientes.