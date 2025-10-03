Lamine Yamal será gran baja en el Barcelona de España por tres semanas

Después de la jornada de Champions League, se ha confirmado que Lamine Yamal ha sufrido una recaída de su última lesión y que tendrá que ausentarse por un tiempo importante… nuevamente. Eso ha generado ya incomodidad entre su club y la Selección de España.

El atacante volvió a los campos de juego el pasado fin de semana contra Real Sociedad y fue titular en el cotejo ante PSG de Francia por la Champions League (derrota 2-1). El club azulgrana ha informado de manera oficial cuál es su situación: «Las molestias en el pubis que venía experimentando el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG», dijo en un comunicado.



Según el Barcelona, «será baja para el partido contra el Sevilla y su tiempo de recuperación estimado es de 2 a 3 semanas».

Tensión entre Selección de España y Barcelona



Lo curioso es que el parte médico se ha conocido justo después de que Luis de la Fuente hiciera pública su convocatoria para la Selección de España, en la que Lamine Yamal estaba, por supuesto, incluido, para enfrentar a Georgia y Bulgaria.



No hay mucho optimismo sobre un regreso contra Girona, el 18 de octubre, pero sí se espera que esté disponible contra Olympiakos, por Champions League y el 26 contra Real Madrid en el clásico en el Santiago Bernabéu. Por eso el plan es no arriesgarlo.



Según la prensa catalana, el llamado, hubo incomodidad porque supuestamente no está al cien por ciento, aunque verlo titular contra PSG desarmaría esa teoría. Se viene entonces una disputa entre los dos equipos por un jugador absolutamente indispensable para ambos.