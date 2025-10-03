INPE: el presunto homicida alias «Pequeño J» fue recluido en el penal de Cañete hasta ser extraditado

Por disposición del Poder Judicial, el procesado Tony Valverde Victoriano (a) “Pequeño J”, fue recluido en el penal de Cañete, donde cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) efectuó su registro e ingreso conforme a los protocolos técnicos y médicos establecidos por ley. Actualmente permanece en el área de observación a la espera de su clasificación y ubicación. Asimismo, se extremó las medidas de seguridad en el establecimiento penitenciario.

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilcha, Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, dispuso 9 meses de detención preventiva contra Tony Valverde Victoriano (a) “Pequeño J”, con fines de extradición a Argentina, donde es requerido por el supuesto homicidio agravado con alevosía en agravio de tres mujeres.

De acuerdo a las investigaciones de las autoridades de Argentina, el presunto homicida alias «Pequeño J» es acusado del asesinato de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años y Lara Gutiérrez, de 15, ocurrido el 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.