FindingTaiwan: premiando la creatividad que celebra a Taiwán

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, participó en la ceremonia de premiación del concurso internacional de cortometrajes FindingTaiwan, celebrada el 26 de septiembre en Taipéi. El certamen recibió 283 inscripciones de más de 20 países, reflejando el creciente interés global por la cultura taiwanesa.

Durante su intervención, el ministro Lin destacó que FindingTaiwan encarna el espíritu de diplomacia cultural que ha promovido desde el inicio de su gestión. Subrayó que la cultura es una forma resiliente de poder blando que trasciende fronteras y lenguajes. Asimismo, agradeció a los participantes por contar la historia de Taiwán a través del lenguaje cinematográfico.

El gran premio de 200.000 nuevos dólares de taiwaneses (6.564 dólares estadounidenses) fue otorgado a Carl Ivan Baleros, de Filipinas, por su obra Finding the Beauty of Life in Taiwan (Encontrando la Belleza de la vida en Taiwán), inspirada por su madre.El concurso, evolución del Trending Taiwan Short Film Competition, repartió un millón de nuevos dólares taiwaneses (32.820 dólares estadounidenses) en premios y reafirmó el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores con la promoción cultural internacional.