Teniendo la presencia del delantero peruano Joao Grimaldo hasta los 71’ de juego en que fue reemplazado por Emilis Birka, F.C. Riga consiguió una contundente victoria por 3-0 sobre FK Liepaja, en partido correspondiente a la fecha 32 de la Liga Profesional de Letonia.

El conjunto local abrió rápidamente el marcador gracias al costarricense Orlando Galo, quien anotó apenas al primer minuto de juego. Ya en el complemento, el senegalés Meissa Diop (68′) amplió la ventaja, y Marko Regža (79′) selló la goleada definitiva.

Con este triunfo, F.C. Riga llegó a los 83 puntos y se mantiene como líder absoluto del campeonato letón. En contraste, FK Liepaja se quedó con 54 unidades, ubicado en la cuarta posición de la tabla de posiciones. Vale remarcar que el atacante nacional fue convocado a la Selección Peruana, que el próximo viernes 10 de octubre jugará un amistoso ante Chile.