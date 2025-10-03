El Papa León XIV reza por las víctimas del tifón Ragasa en Taiwán

El tifón Ragasa ha causado graves daños en Hualien. Ante esta situación, el Papa León XIV presidió el domingo 28 de septiembre una misa especial en la que pidió por las víctimas, los desaparecidos, los desplazados y los equipos de rescate de los países afectados, incluida Taiwán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la oración del Pontífice refleja la estrecha amistad entre el Vaticano y Taiwán. Recordó además que en julio, tras el paso del tifón Danas, el Papa ya había enviado un mensaje de condolencia y dispuesto ayuda a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

El ministro Lin Chia-lung, en nombre del presidente Lai Ching-te, agradeció el gesto del Papa y subrayó que su preocupación por los damnificados muestra el espíritu universal del amor cristiano.

La diplomacia taiwanesa aseguró que seguirá trabajando con la Santa Sede en proyectos de ayuda humanitaria y en la promoción de valores universales en beneficio de toda la humanidad.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=167075