Comerciantes Unidos venció a UTC 2-1 en Cutervo y salió de la zona del descenso

Iniciando la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, Comerciantes Unidos logró una importante victoria en casa ante ITC de Cajamarca 2-1, que le permite salir del fondo del descenso, superando a su rival de turno y Ayacucho F.C. en un punto (26-25). Se jugó en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

Abrió la cuenta el colombiano Jarlin Quintero a los 10’ de penal, por falta a su persona del arquero Álvaro Villete. Sin embargo, reaccionaron las “Águilas Cutervinas” y lo volteó el marcador con goles de José Parodi a los 26’ y Matías Sen a los 34’. El árbitro fue Iván Gonzales.