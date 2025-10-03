Atención: 244 distritos de la Sierra en riesgo por huaicos, deslizamientos y otros eventos

A causa de la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad

Un total de 244 distritos de la Sierra de seis regiones del país fueron declarados en alerta al estar en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa a causa de las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se registran esta semana en dichas jurisdicciones.

Así lo informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) al presentar el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante el Aviso Meteorológico 345 del Senamhi, en el que anuncia la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el viernes 3 de octubre.

Según dicho documento, Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 43, seguido de Cajamarca (39), La Libertad (22), Huánuco (14), Lima (9) y Pasco (3); en tanto, 114 distritos de estas mismas regiones, a excepción de La Libertad, se encuentran en riesgo alto.

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Por último, el Indeci indicó quea través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.