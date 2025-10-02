Presidenta Dina Boluarte juramentó a Juan Manuel Cavero como ministro de Justicia y Derechos Humanos

⦁ Nuevo integrante del Gabinete Ministerial es titulado en Derecho y Ciencias Políticas, con estudios de maestría en Gestión Pública.

La presidenta de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tomó juramento a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos y Humanos. Ello, en ceremonia realizada en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.

El nuevo integrante del Gabinete Ministerial, quien reemplaza en el cargo a Juan José Santiváñez, juró desempeñar sus funciones sin incurrir en actos de corrupción.

Cavero Solano es titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Gestión Pública de la Universidad el Pacífico.

Además, cuenta con estudios de especialización en Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos y Derecho Administrativo.

Antes de asumir este nuevo cargo, Cavero Solano era jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Previamente, se desempeñó como intendente nacional de asesoría legal interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria; gerente central de asesoría jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos.

De igual forma, fue gerente de la oficina de asesoría jurídica en el Gobierno Regional del Callao; subdirector de sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entre otros cargos públicos.

En la ceremonia participaron los ministros de Estado.