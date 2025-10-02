Perú logró medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Pre Juvenil 2025 de Golf en Colombia

El Team Perú terminó en punto alto de rendimiento su participación en el Campeonato Sudamericano Pre Juvenil 2025 efectuado en Bucaramanga-Colombia, al lograr medalla de plata al término de las acciones con un score acumulado de 602 golpes (+34), sólo superado por Colombia (593, +25), y relegando a Brasil al tercer lugar (604, +36).

El equipo nacional, conformado por Michelle Miranda, Kaori Arce y María Gracia Galdós, reguló las cargas a la perfección a modo de llegar a la jornada culminante en el mejor estado de forma. En la ronda final, Miranda se apuntó 75 golpes (+4) y conservó la quinta posición en el tablero individual femenino con 302 impactos, en +18 para el campeonato. Junto con Kaori Arce, que reportó 74 (+3) en la jornada dominical, fueron responsables de completar el ascenso del sitial del bronce al de plata.

Se trata de la sexta medalla de plata que el Team Perú obtiene en el historial del Sudamericano Pre Juvenil (las anteriores en 2002, 2003, 2005, 2013 y 2018), y se extiende el conteo a ocho ediciones el conteo en las que nuestro equipo de damas ha logrado terminar en el podio, desde 2017.