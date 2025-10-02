Nuevos jugadores en lista de la Selección Peruana pata amistoso ante Chile el viernes 10

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para el amistoso ante Chile de cara a la Fecha FIFA de octubre, siendo el único encuentro que disputará la Selección en esta fecha. El entrenador Manuel Barreto decidió convocar a 15 jugadores de la Liga 1, así como 10 futbolistas que militan en el exterior.

Recordemos que el cotejo ante La Roja será el viernes 10 de octubre a las 6:00 pm. (hora peruana) en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. Los entrenamientos de La Bicolor serán a partir del 06 de octubre en La Videna FPF, mientras que el viaje a Chile está pactado para el jueves 9 en horas de la tarde.

Los nominados son: Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Cristal), Diego Romero (Banfield-Argentina). Defensas: Miguel Araujo (Cristal), Anderson Villacorta (Mineros Zacatecas-México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (Copenhague).

Volantes: Erick Noriega (Gremio-Brasil), Jesús Pretell (Cristal), Martín Távara (Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich-Alemania), Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Álex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali-Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense-Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano-Argentina), Maxloren Castro (Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps-Canadá), Joao Grimaldo (Riga FC-Letonia).