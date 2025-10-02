Melgar derrotó a Cienciano 2-0 en el Clásico del Sur y pelea llegar a los playoffs

FBC Melgar quiere llegar aún a los playoffs y para ello logró una buena victoria en casa ante Cienciano del Cusco por 2-0, en el denominado “clásico del sur”, desarrollado en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. El arbitraje correspondió a Diego Haro.

Los 45’ iniciales fueron intensos y con legadas en ambos pórticos, aunque la más clara a tuco Matías Lazo en el cuadro rojinegro, cuando entrando solo por derecha sacó un remate cruzado que fue bloqueado por el arquero Ignacio Barrios.

En el complemento, resultó decisivo el ingreso de Jhonny Vidales em Melgar que su olfato goleador le posibilitó inaugurar la cuenta a los 48’ con golpe de cabeza mandar el balón a la red, tras bien servicio de Lautaro Guzmán.

Cienciano intento reaccionar basándose en el buen juego de Beto Da Silva, pero no tuvo suerte en la puntillada final. Es así que Melgar aprovechó un rápido ataque y marcó el segundo tanto a los 66’ por acción de Nicolas Quagliata, quien añadió un balón servido por Jhonny Vidales, liquidando el partido con el 2-0 final.

En el Clausura Melgar sumó 17 puntos y se ubicó sexto y en el Acumulado llegó a los 48 puntos (quinto), mientras Cienciano se quedó en 15 unidades (noveno) y en el Acumulado 38 unidades (décimo).

ALINEACIONES

FBC MELGAR: Cáceda; Lazo, Barrios (Vidales), Deneumostier, González; Orzan (Martínez), Tandazo, Guzmán (Cabanillas), Quagliata (Bernaola), D’Arrigo (Ramos) y Cuesta. DT: J. Reynoso.

CIENCIANO: Barrios; Amondaraín (Palomino), Galeano, Valoyes; Neira (Ortiz), Torrejón, Aguirre, González (Ortiz) (Ramua); Hohberg (Benites), Da Silva y Garcés. DT: C. Desio.

ÁRBITRO: Diego Haro

ESCENARIO: Estadio “Monumental “ de la UNSA