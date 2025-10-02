Megapenal de Ica: empresas podrán registrar su participación hasta el 28 de octubre y realizar visitas a la obra a partir de hoy

MINJUSDH lanzó la convocatoria por más de S/ 602 millones y espera que consorcios nacionales e internacionales presenten sus propuestas para culminar obra paralizada desde 2020.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) recuerda que el próximo 28 de octubre vence el plazo para que las empresas interesadas se registren y participen en el proceso de culminación del Megapenal de Ica, un proyecto que cuenta con una inversión superior a los S/ 602,9 millones.

La convocatoria, impulsada por el MINJUSDH, cuenta con la supervisión y acompañamiento del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuya asistencia técnica garantiza la transparencia del proceso en curso.

El proceso representa una de las inversiones más relevantes en infraestructura penitenciaria del país y busca culminar un proyecto que lleva paralizado desde el 2020. Con esta obra se apunta a reducir el hacinamiento penitenciario mejorar la seguridad ciudadana y garantizar condiciones adecuadas para la reinserción social de los internos.



El Megapenal de Ica será un establecimiento moderno y seguro, construido bajo estándares internacionales, con capacidad de 3,168 unidades de albergue; lo que permitirá reducir la sobrepoblación penitenciaria y contribuir a la política de modernización del sistema penitenciario peruano.

El MINJUSDH informó que, como parte de la promoción del proyecto y con el fin de incentivar la participación de empresas interesadas en presentar propuestas, se han programado visitas técnicas para los días jueves 2 y viernes 3 de octubre, cuya coordinación podrá realizarse a través de los correos electrónicos: inversiones97@minjus.gob.pe y kmejia@minjus.gob.pe. En adelante, las visitas a la obra se programarán de acuerdo a las solicitudes que realicen las empresas.

El MINJUSDH invita a empresas y consorcios del sector construcción, tanto nacionales como internacionales, a postular en este proceso clave para la seguridad ciudadana y la modernización del sistema penitenciario. El registro electrónico estará disponible hasta el 28 de octubre y la presentación de ofertas se llevará a cabo el 29 de octubre a través de la plataforma SEACE, conforme a lo establecido en las bases del concurso.

Para mayor información sobre el proceso en curso, los interesados pueden consultar los detalles de la convocatoria mediante el buscador del portal SEACE: SE@CE 3.0 – Buscador Público