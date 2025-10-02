Luis Ramos anotó golazo en triunfo del América de Cali sobre Junior 2-1 en la Copa Colombia

América de Cali venció 2-1 a Junior en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025, resultado que deja todo abierto, pero los escarlatas sueñan con avanzar a las semifinales. El delantero peruano Luis Ramos anotó el segundo gol «escarlata» que fue un golazo al rematar desde larga distancia y clgar el balón en el ángulo izquierdo del golero Martínez. La vuelta se jugará la próxima semana en Cali.

De entrada, el partido se tornó parejo y no se notó grandes diferencias, así que América mantuvo la fe de hacer un buen juego en la ida. Cuando nadie se lo esperaba, América logró abrir el marcador con Andrés Roa tras una buena asistencia de Dylan Borrero para poner el 1-0 en Barranquilla e irse con ese buen resultado al descanso.

En el segundo tiempo, el técnico Alfredo Arias tuvo que ingresar a jugadores clave como José Enamorado, Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva, pero justo no alcanzó a ser efecto tras el segundo gol de los escarlatas.

A los 53 minutos América volvió a sorprender tras un golazo de media distancia y que clavó al ángulo el delantero peruano Luis Ramos, inevitable para el arquero Jefferson Martínez.

Junior puso todo sobre el asador y se volcó al ataque en busca de empatar, pero América seguía un poco relegado para trabajar en la consolidación de la victoria. Sin embargo, sobre los 82′ llegó el descuento de Junior gracias a la pelota quieta y Javier Báez terminó conectando un cabezazo para descontar en el partido.

América se dedicó a ganar por esa diferencia de 2-1 y Junior siempre fue adelante hasta el final para no dejar que le quitaran la posibilidad de perder la serie. Finalmente, el partido quedó a favor del América, que sueña con avanza