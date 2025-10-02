Dupla peruana: Jorge Luna & Ricardo Mendoza, hacen historia en Francia, España e Italia!

La dupla peruana integrada por Jorge Luna y Ricardo Mendoza se convierten en los primeros comediantes latinoamericanos en presentarse en icónicos escenarios de las más importantes ciudades América y Europa.

Pero no solo han sido los primeros en presentar su stand up comedy de “Hablando Huevadas”, sino que han logrado contundentes sold out primero en el Madison Square Garden de NY, luego en la Torre Eiffel de París, a continuación en el Arcimboldi de Italia y también en el Gran Rex de Buenos Aires.

Sin duda, la dupla peruana está haciendo historia fuera de su país y escribiendo las páginas más importantes de la comedia latinoamericana.

Jorge y Ricardo culminaron ayer su gira europea en Milán con otro lleno total de aproximadamente 3,000 personas ávidas de entretenimiento y buen humor.