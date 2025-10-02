Cajamarca: Poder Judicial condenó a más de 11 años de cárcel contra secretaria de la Fiscalía que robó un celular y una laptop

En adelanto de fallo, el Poder Judicial, condenó a 11 años, 1 mes y 10 días de pena privativa de libertad efectiva contra la ex servidora del Ministerio Público, Gaby Juulissa Calderón Pérez por robar un celular y una laptop de la oficina donde trabajaba de la Fiscalía de Hualgayoc, 13 de agosto de 2024.

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, encontró culpable en contra la asistente en Función Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Hualgayoc, Gaby Juulissa Calderón Pérez, del delito de hurto agravado en agravio del Estado y de una ciudadana.

El magistrado Jimmy Arrue Cachay, también ordenó el pago de cinco mil soles de reparación civil que deberá pagar a favor de las partes agraviadas.

Durante el juicio oral, el magistrado valoró las pruebas presentadas y determinó que, el 13 de agosto de 2024, la acusada sustrajo un celular y una laptop de la Fiscalía de Hualgayoc, disponiendo indebidamente de dichos bienes.

La Policía de Comisaría de Bambamarca luego de realizar las investigaciones y en coordinación con la Policía de Chiclayo, detectaron que el GPS del móvil sustraído se encontraba en la ciudad de Chiclayo, al interior de una encomienda en una empresa de transportes, por lo que se intervino al hermano de la procesada al momento de retirar el paquete.

Al abrir la encomienda se verificó que ahí se encontraba el celular y la laptop y que el paquete fue enviado por Gaby Juulissa Calderón Pérez como remitente.

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca programó la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 13 de octubre de 2025.