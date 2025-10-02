Beto Sánchez se consagró campeón de Circuito CCTC y buscará título nacional 2025 

Beto Sánchez, en gran actuación, ha vuelto a subir a lo más alto del podio en la clase Clio Cup por la quinta y final del torneo regional nacional de la CCTC. El corredor huancaíno ha sumado cuatro primeros lugares consecutivos en la temporada, ganando de punta a punta todas las pruebas.

Clasificó con un gran registro, 1 minuto, 13 segundos, 300 milésimas. En la primera serie, a 12 vueltas, parte a media grilla, lucha por los primeros lugares, asume el primer de su categoría hasta la meta. La segunda “manga”, a 20 giros, fue un calco de la prueba inicial.

El auto signado con el número 88 ha tenido un impecable rendimiento. El equipo de mecánicos liderados por Wilson Maruy ha sabido mantener en perfectas condiciones al “misil amarillo”, el cual ha respondido a las exigencias de cada carrera.

Sánchez, va el próximo 29 de noviembre no solo por el título nacional de circuito de la presente temporada, sino, además, la competencia servirá para la presentación de las clásicas 6 Horas Peruanas en donde compartirá manejo con su hijo Franco.

Sánchez, estuvo a punto de subir al podio de la Copa AVA RX del Ronex. En la serie inicial termina en cuarta posición al mando del Toyota Hachi. En la segunda manga, alterna el liderazgo de la prueba con más dominio del trazado y del mismo auto, supera a los lideres y recibe la de a cuadros en segundo lugar.

En la final, se mete entre los punteros comandando la carrera, culmina su presentación en cuarto lugar en la meta, superando todas sus actuaciones anteriores.