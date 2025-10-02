Alianza Lima empató 0-0 con Boca Juniors en debut de la Copa Libertadores Femenina

En el arranque de la Copa Libertadores Femenina, el cuadro de Alianza Lima igualó sin goles frente a Boca Juniors por el Grupo “B” del torneo continental. El cotejo se disputó en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Castelar-Argentina, donde las íntimas lograron sumar un punto ante uno de los candidatos al título.

En un partido bastante cerrado y con pocas situaciones de gol, el cuadro blanquiazul salió a hacerle frente a las Gladiadoras de igual a igual. Las dirigidas por José Letelier se plantaron bien en la cancha y concedieron pocas ocasiones de gol en la primera parte.

En el complemento, Boca presionó mejor y generó chances más claras. Alianza también tuvo una oportunidad para ponerse en ventaja tras un penal, que finalmente fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada previa. En la siguiente fecha del miércoles 8, Alianza enfrentará a la Academia Integran de Fútbol Femenino (ADIFFEM) de Venezuela, mientras que el domingo 5, Boca Juniors se medirá con Ferroviária de Brasil.