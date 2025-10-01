Víctimas del periodo 1980- 2000 tienen modalidad especial en Beca 18 para estudiar gratis una carrera profesional

Para inscribirse a la modalidad Repared, se debe estar registrado en el RUV o Rebred y haber alcanzado una mínima de 12 en el colegio. No hay límite de edad para participar.

Inscripción al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026 es virtual y gratuita, y culmina este domingo 5 de octubre.

Con el fin de brindar más oportunidades de acceso a la educación superior a las víctimas de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000, o a sus familiares directos, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación les ofrece la modalidad especial Repared de Beca 18-2026.

El paso inicial para participar del proceso es la inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) a través de la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18/. El registro es virtual y gratuito, y finaliza el domingo 5 de octubre (23:59 horas).

Aquellos que cumplan con los requisitos podrán continuar en Beca 18-2026 que ofrece 20 000 becas integrales para seguir una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Requisitos para la modalidad Repared

Los interesados en participar en la modalidad Repared de Beca 18-2026 deben cumplir con los siguientes requisitos: encontrarse en el Registro Único de Víctimas (RUV) o, para el caso del familiar directo (hijo o nieto) sujeto de transferencia de beneficios en educación, estar incluido en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (Rebred).

En caso el participante no se encuentre en las bases de datos del RUV o del Rebred, debe cargar el Certificado de Acreditación de estos registros escaneados en el Módulo de Inscripción.

Otro requisito es la acreditación de una nota mínima de 12 en los dos últimos grados concluidos de la secundaria. Asimismo, no hay límite de edad para participar.

Cabe destacar que Beca 18-2026 ofrece puntos adicionales a los hijos de maestros que han sido víctimas de la violencia ocurrida en el país entre los años 1980 y 2000, o son familiares directos de estos, que se inscriban a la modalidad Hijos de Docentes.

Es importante recordar que, desde el 2012, el Pronabec ha brindado la oportunidad de acceder a la educación superior a 5914 peruanos víctimas de la violencia ocurrida en el país, o a sus familiares directos, a través de la modalidad Repared.

Esta modalidad forma parte de las 10 opciones de Beca 18-2026, para ofrecer un mayor acceso a la educación superior a los grupos de peruanos que viven en una condición de vulnerabilidad o en una situación especial.

Para conocer más sobre cómo inscribirse al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, así como sobre las modalidades de participación, revisar las Pautas técnicas publicadas en www.pronabec.gob.pe/beca-18, escribir al canal de Facebook www.facebook.com/PRONABEC o al WhatsApp 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.

Video del paso a paso de inscripción al ENP: www.youtube.com/watch?v=o6vBk57GxVo