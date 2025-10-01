Universitario vencio a Alianza Atlético 2-0 en Trujillo y cada vez más cerca el Clausura y el Tricampeonato

CARLOS HIDALGO

Cada vez más cerca del objetivo del año. Universitario de Deportes derrotó a Alianza Atlético 2-0 en Trujillo, manteniendo los cinco puntos de distancia con Cusco F.C. (27-22) y el poder alzarse con el Clausura y por ende el Tricampeonato está más cerca. El partido se efectuó en el Estadio “Mansiche” y el arbitraje de Augusto Menéndez.

En la etapa inicial, Alianza Atlético controlo la mayor parte e Universitario, pero en los últimos minutos el cuadro visitante tuvo dos claras, con un cabezazo de Jairo Concha que hizo pegar el balón en el parante derecho, y otra de William Riveros que anotó de cabeza, pero estaba en offside.

Para el complemento, la “U” buscó los goles y lo consiguió. A loa 68’ Martín Pérez-Guedes aprovechó un rechazo corto de Villegas tras centro de Andy Polo, y con un zurdazo bajo esquinado mandó el balón a la red.. Y a los 86’ un corner servido por Jairo Concha es conectado por Luis “Tunche” Rivera de cabeza para mandarla Alfonso y confirmar el triunfo de la “U” 2-0.

ALINEACIONES:

ALIANZA ATLÉTICO: Melián; Villegas, Vásquez (Perleche), Fernández, Gordillo (Cossio), Benincasa; Pérez (Olmedo), Lupu, Castro; Graneros y Larios. DT: G. Ameli.

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Vélez), Murrugarra (Castillo), Concha., Inga (Carabalí); Valera (Churín)y Flores (Rivera). DT: J. Fossati.

ÁRBITRO::Augusto Menéndez