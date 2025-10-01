UICET de MINCETUR inaugura obra de mejoramiento de servicios turísticos en La Iglesia Matriz De Tingo, Amazonas

Con una inversión superior a los 3 millones de soles, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de su Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo – UICET, inauguró hoy el proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos de la Iglesia Matriz y del Recorrido de la Localidad de Tingo”, en el distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas.



Esta obra, que beneficia a más de 59,000 habitantes, fortalece el potencial turístico de la región y reafirma el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.



El acto de inauguración contó con la presencia del Director Ejecutivo de la UICET, Mirozaqui Ramírez Paredes, en representación de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Dra. Desilú León Chempén, junto a autoridades locales, líderes comunitarios y pobladores de Tingo. En dicha ceremonia se destacó el impacto transformador de esta iniciativa, que pone en valor la Iglesia Matriz, un ícono de fe, historia y tradición de la localidad.



El proyecto incluyó la restauración integral del templo, respetando su valor histórico y arquitectónico. Se intervinieron espacios clave como la nave de feligreses, el presbítero, la sacristía, el salón lateral, el antecoro y el coro alto.



Además, se construyó una nueva torre para el campanario, símbolo de identidad para los tingueños, y se implementaron servicios higiénicos modernos junto con la renovación de los acabados generales. Estas mejoras no solo dignifican el espacio para los feligreses, sino que lo convierten en un atractivo de primer nivel para los visitantes nacionales e internacionales.



En su discurso, el Director Ejecutivo de la UICET, Mirozaqui Ramírez Paredes, resaltó la importancia de esta obra para el desarrollo económico y cultural de Tingo. “Hoy entregamos un proyecto que es mucho más que infraestructura: es un legado que impulsa el turismo, genera oportunidades y fortalece el orgullo por nuestra identidad.

Como dijo nuestra Ministra, Dra. Desilú León Chempén, ‘palabra dada, obra entregada’. Esta es una muestra del compromiso del Mincetur con las comunidades y el desarrollo sostenible”, afirmó.



La Iglesia Matriz de Tingo, además de ser un lugar de culto, es un testimonio vivo de la rica herencia cultural de Amazonas. Con esta intervención, se garantiza su conservación para las futuras generaciones, al tiempo que se posiciona como un punto clave en los circuitos turísticos de la región, invitando al mundo a descubrir la hospitalidad y los encantos de Tingo.



Por otro lado, expresó su profundo agradecimiento a las autoridades locales, la comunidad y a todos los involucrados en la ejecución de este proyecto.



Asimismo, exhortó a los pobladores a cuidar y valorar esta obra, que representa un faro de esperanza, unión y progreso para la región.



El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la UICET, promueve proyectos que fortalecen el turismo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo económico en todo el Perú. Esta obra en Tingo es un paso más hacia la consolidación de Amazonas como un destino turístico de primer nivel.