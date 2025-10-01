PSG logró merecida victoria ante el Barcelona de visitante 2-1 por la Champions

PSG derrotó al F.C. Barcelona 2-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League. El equipo de Luis Enrique demostró su carácter de actual campeón de Europa y se llevó la victoria de Cataluña.

Los catalanes empezaron mejor, pero fueron de más a menos, hasta quedar sometidos en el tramo final. Con esta victoria, el equipo de Luis Enrique prolonga su buena racha frente al conjunto blaugrana.

El inicio fue prometedor para los locales. Al minuto, Lamine Yamal encendió al estadio con una gambeta espectacular en la que dejó atrás a cuatro rivales y coronó la acción con una bicicleta de lujo. Poco después, a los 13’, el propio Yamal filtró un pase a tres dedos que dejó a Ferran Torres mano a mano con Chevalier. El delantero lo superó, pero Zabarnyi salvó sobre la línea.

El gol de Ferran no tardó en llegar: a los 19’, Pedri combinó con Rashford, que asistió con un pase brillante al valenciano, y esta vez no perdonó: 1-0.

REACCIÓN DEL PSG

PSG reaccionó antes del descanso. Nuno Mendes rompió líneas y Senny Mayulu aprovechó un error defensivo de Cubarsí para definir con frialdad y empatar el partido. Incluso, Barcola tuvo el 1-2 en sus pies, pero su disparo se fue alto.

Rashford respondió con un contragolpe eléctrico que Pacho desbarató sobre la línea, y así se fueron al descanso con 1-1.

En el complemento, los parisinos fueron superiores. Barcola volvió a generar peligro con un potente disparo que Szczęsny contuvo. A los 63’, Dani Olmo rozó el gol tras un rebote, pero Hakimi apareció providencial para despejar en la línea. Ya en el tramo final, Kang In estrelló un balón en el poste.

El golpe definitivo llegó a poco del final: Hakimi desbordó por la derecha y puso un pase perfecto para Gonzalo Ramos, que selló el 2-1 definitivo, ante la desazón de la afición azulgrana y del propio técnico Hansi Flick.