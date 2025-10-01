GoEnjoy City: la ciudad donde los niños aprenden jugando y descubren su futuro

Diversos estudios internacionales advierten que los niños pasan, en promedio, más de seis horas diarias frente a pantallas, una tendencia que aumenta el sedentarismo y limita el desarrollo de habilidades sociales y creativas. Expertos en educación y salud coinciden en que es urgente promover espacios que ofrezcan experiencias significativas, fomenten la actividad física y permitan a los más pequeños explorar intereses que los ayuden a decidir su futuro profesional.

En este contexto nace GoEnjoy City, la primera ciudad educativa y experiencial a escala en el Perú, que abrirá sus puertas este 2025 en el Centro Comercial Plaza San Miguel. Con más de 3,000 metros cuadrados diseñados exclusivamente para niñas y niños de 3 a 12 años, será un espacio donde los pequeños podrán convertirse en médicos, bomberos, ingenieras, artistas o cualquier profesión que sueñen, mientras aprenden valores como la responsabilidad, el respeto por las normas y el trabajo en equipo.

Un lugar innovador

“Queremos formar ciudadanos desde la infancia, en un entorno donde la creatividad, el esfuerzo y la organización sean parte del juego y de la vida”, explicaron los creadores de GoEnjoy City, resaltando que este proyecto busca ser una alternativa frente al tiempo excesivo de conexión digital y la falta de espacios educativos seguros para las familias.

La propuesta también representa un punto de encuentro innovador para marcas y organizaciones que buscan conectar con las nuevas generaciones a través de experiencias educativas y memorables. Más allá del entretenimiento, GoEnjoy City se presenta como una ciudad donde los niños aprenden a soñar en grande, se inspiran en distintas vocaciones y descubren que el futuro empieza jugando.