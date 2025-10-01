Ancón II será un bomba: por traslado de Montesinos y terroristas Polay, ‘Artemio y Feliciano’

Traslado se debe a que venció el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra cuyo penal se cierra el 12 de enero.

 Instituto Nacional Penitenciario asegura que los referidos internos seguirán bajo estricta vigilancia las 24 horas del día.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el traslado de Vladimiro Montesinos Torres, Víctor Polay Campos, Óscar Ramírez Durand (camarada Feliciano) y Florindo Eleuterio Flores Hala (camarada Artemio) al penal Ancón II, también conocido como Piedras Gordas II. La medida se ejecutará tras el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra para el funcionamiento del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) en la Base Naval del Callao.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, explicó que la decisión garantiza la continuidad del régimen especial de máxima seguridad, contemplado en el Decreto Supremo N.°

024-2001-JUS. Este sistema implica aislamiento absoluto, control permanente y vigilancia las 24 horas sobre internos considerados de altísima peligrosidad.

Para ello, se están acondicionando módulos específicos dentro de Ancón II, con reforzamiento de infraestructura y redoblamiento de la seguridad penitenciaria. El objetivo es

replicar las condiciones del CEREC y evitar cualquier vulneración del principio de disciplina penitenciaria. Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el régimen de Alberto Fujimori, cumple condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Polay Campos, cabecilla del MRTA, y los senderistas Feliciano y Artemio purgan cadenas perpetuas por terrorismo, secuestro y homicidio. Todos ellos son considerados responsables de graves atentados contra la democracia y la paz en el país.

El penal Ancón II, inaugurado en 2010, tiene capacidad para más de 2,300 internos y cuenta con módulos de aislamiento, talleres, áreas educativas y un sofisticado sistema de control perimetral. En sus instalaciones ya estuvieron reclusos de alto perfil como Gringasho, el exmandatario Martín Vizcarra y el músico Eduardo Saettone.

Con el cierre del CEREC en la Base Naval, previsto para el 12 de enero de 2026, concluye más de tres décadas de reclusión bajo administración militar.

Desde entonces, será el INPE el responsable de albergar a los principales cabecillas terroristas y al hombre considerado la “sombra corrupta” del fujimorismo.

El traslado busca reafirmar la autoridad del Estado y responder a la demanda ciudadana de mayor firmeza frente al terrorismo y la corrupción, asegurando que los condenados más peligrosos del país continúen bajo un régimen estricto de máxima seguridad.

