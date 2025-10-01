Alianza Lima volteó el partido a Atlético Grau y le ganó 2-1 en Matute

Reaccionando con goles en el complemento, Alianza Lima derrotó a Atlético Grau de Piura 2-1, tras ir perdiendo 1-0 en la primera etapa. De alguna manera el conjunto blanquimorado (usó camiseta en honor al Señor de los Milagros), lo sacude de las últimas derrotas, y se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 18 puntos, a 9 del líder Universitario.

En el primer tempo, si bien los íntimos tuvieron las mejores ocasiones de gol en el arco de Patricio Álvarez, no las concretó en gol, y fue Grau que en un contragolpe pudo anotar a los 13’ por mediación de Nery Bandiera, quien conectó un remate cruzado para batir a Guillermo Viscarra, tras buen centro hacia atrás de Pablo dela Cruz.

Sin embargo en el complemento, Alianza en menos de cinco minutos, lo dio vuelta con los goles marcados por el argentino Alan Cantero a los 53’ y Jonathan Estrada a los 55’, que le permitió obtener los tres puntos.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Huamán, Arias, Estrada, Trauco; Aquino, Gaibor (Peña), Ceppelini (Castillo); Quevedo (Archimbaud), Guerrero (Barcos) y Cantero (Gentile). DT: G. Zapata.

ATLÉTICO GRAU: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Guarderas (Reyes), Soto, Garro (Vilca), de la Cruz (Vásquez); Sandoval (Ruidiaz) y Bandiera (Herrera). DT: A. Comizzo.

ÁRBITRO: Julio Quiroz