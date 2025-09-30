Visa para Estados Unidos: precio superará los 400 dólares a partir de 1 octubre 2025

Por disposición del gobierno de Donald Trump, los peruanos deberán pagar un nuevo precio 130 % más caro. Incremento se produce por la introducción de una nueva tarifa

Desde el 1 de octubre, todos los peruanos que quieran conseguir una visa para viajar a Estados Unidos, ya sea por turismo o negocios, tendrán que pagar 130% más caro. Ahora, se ha elevado su costo del documento de 185 dólares (S/ 644) a 435 dólares (S/ 1,513) debido a la implementación de una «tarifa de integridad».

Cabe mencionar que el nuevo precio de las visas se anunció tras la aprobación de la ley llamada ‘One Big Beautifull Bill’, donde se estableció que todos los turistas deberán de pagar un costo adicional de 250 como una manera de «apoyar las prioridades de la administración para fortalecer la aplicación de la ley migratoria, según lo indicado por un portavoz del Departamento de Estado a CNN.

Visa americana en Perú costará 250 dólares más

El costo total del trámite de visa de no inmigrante será de USD435 por persona, convirtiéndose en un factor importante para miles de solicitantes y sus familias, pues implica un aumento importante en el presupuesto de viaje.

De acuerdo a la agencia Reuters, el presidente de Altour, Gabe Rizzi, advirtió que cualquier complicación en la experiencia del viajero podría reducir la cantidad de viajes. Por ello, se espera una reducción del 3% en este índice, según la consultora Tourism Economics.

Si bien, este aumento de 250 dólares está afectando la imagen internacional de Estados Unidos, todo ocurre en el marco de importantes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Precios para estudiantes y permisos de trabajo

Los estudiantes y visitantes de intercambio deben pagar tarifas del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) adicionales: 350 dólares (1,240 soles) en el caso de estudiante; y 220 dólares (779 soles) para visitantes de intercambio.

Las visas gestionadas bajo programas de trabajo o intercambio cultural (H, L, O, P, Q, R) tienen una tarifa de 205 dólares (S/ 726) y la visa para inversionistas clase E cuestan 315 dólares (S/ 1,116). La visa K, dirigida a prometidos o cónyuges, cuesta 265 dólares (S/ 939 soles).

La nueva “tarifa de integridad” de 250 dólares deberá pagarse además del precio habitual que se suele abonar por el trámite regular de las visas ya mencionadas. Esto incrementa a más del doble el precio de este documento indispensable para turistas, empresarios y estudiantes peruanos que desean viajar a ese país próximamente y que aún no hayan tramitado este documento.



Peruanos podrán ser exonerados de una entrevista en la Embajada

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Perú anunció en agosto un cambio en el proceso de solicitud de visas que se aplica a partir del 2 de septiembre de 2025. Esto significa el acceso a una exoneración de la entrevista presencial consular, pero solo si se cumplen con condiciones específicas establecidas por las autoridades estadounidenses.

Los ciudadanos peruanos que soliciten una renovación de visa B-1/B-2, orientada a turistas y personas que viajan por negocios, hasta 12 meses después del vencimiento del documento anterior, siempre que la última visa haya tenido validez completa y la renovación se realice luego de haber cumplido los 18 años.

La exoneración depende del criterio de los oficiales consulares, quienes podrán solicitar una entrevista presencial si lo consideran necesario para completar el trámite.

Desde esa fecha, las autoridades estadounidenses también establecieron como parte de sus exigencias las entrevistas presenciales para menores de 14 años y mayores de 79 en el proceso de solicitud de visa.