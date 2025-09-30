Sutran-MTC sensibilizó a más de 47 000 escolares sobre seguridad vial en lo que va del 2025

Visitas a instituciones educativas tienen como objetivo sensibilizar sobre cómo prevenir los siniestros viales.

Hasta el tercer trimestre del año, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) sensibilizó sobre seguridad vial a 47 030 escolares durante las visitas a instituciones educativas de todo el país que se realizan en el marco del programa Sutran Educa, iniciativa que busca concientizar a los estudiantes sobre cómo prevenir los siniestros viales en las carreteras.

En marzo de este año, la institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) visitó de manera presencial 13 instituciones educativas de Áncash y Lima, con un total de 5465 escolares participantes, quienes conocieron más sobre el respeto a las normas y la prevención de siniestros.

Asimismo, la Sutran visitó en abril 13 instituciones educativas pertenecientes a las regiones Áncash y Lima, con 7177 estudiantes capacitados; mientras que en mayo fueron 7 colegios de Lambayeque, La Libertad y Lima, con un total de 5041 escolares participantes.

En junio, la cifra de instituciones educativas visitadas fue de 9, en el Callao, La Libertad y Lima, con 6708 escolares capacitados; mientras que en julio fueron 8 colegios de La Libertad, Lima y Tacna, con un total de 7403 estudiantes que recibieron la charla del personal de la Gerencia de Prevención de la Sutran.

Agosto sumó 10 instituciones más visitadas, de las regiones Lambayeque y Lima, con 8572 escolares sensibilizados; y en lo que va de septiembre van 9 los colegios de Lima que recibieron la capacitación, beneficiándose a un total de 6664 estudiantes de primeria y secundaria.

En esa línea y con actividades lúdicas, la Sutran llegó a la I.E. 0098 Perú Japón de El Agustino, para sensibilizar a estudiantes de los niveles primaria y secundaria sobre un Viaje seguro en las carreteras y el rol del estudiante en seguridad vial, actividad que contó con el apoyo del municipio distrital.

Gracias a la iniciativa Sutran Educa se promueve la seguridad vial y el cambio de conducta de las personas, con el objetivo de reducir la siniestralidad y consolidar una transformación cultural que ponga en el centro la vida y el respeto a las normas.

Concurso Interescolar

En el marco de sus acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, la Sutran realiza desde inicios de octubre el Primer Concurso Nacional Interescolar de Canciones sobre Seguridad Vial dirigido a niñas y niños de los diferentes colegios del país, privados y estatales.

La actividad está dirigida a menores que estudian entre el 3° y el 6° grado de primaria y sigue una metodología participativa y pedagógica, con etapas que aseguran la integración de los participantes, para lo cual los docentes desarrollarán sesiones de aprendizaje o charlas sobre educación vial para que los estudiantes conozcan la problemática.