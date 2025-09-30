Home DEPORTES Sport Huancayo goleó a Alianza Universidad por 4-1 y lo hunde en...

Sport Huancayo goleó a Alianza Universidad por 4-1 y lo hunde en el fondo del Acumulado

Sport Huancayo hizo respetar la localía y goleó sin atenuantes a Alianza Universidad de Huánuco por 5-1, hundiéndolo en el fondo de la tabla del Acumulado, y candidato a perder la categoría. El árbitro fue Daniel Ureta, quien expulsó a Edson Aubert a los 45’ en el cuadro visitante.

Los goles del “Rojo Matador” fueron obra del colombiano Yonatan Murillo (23’), Sergio Barboza (26’), el argentino Diego Carabano (73’),  Ronald Huaccha (81’) y Piero Magallanes (93’). El descuento  de los huanuqueños lo consiguió  el colombiano Yorelys Mena (20’) de penal.  

