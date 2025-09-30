SJM: Ministerio Público logró que se condene a 34 años de cárcel a dos policías que extorsionaron a un empresario

Tres efectivos policiales que intervinieron a un empresario con el fin de extorsionarlo con 80 mil soles, en el distrito de San Juan de Miraflores, fueron condenados a penas privativa de la libertad.

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores obtuvo la sentencia condenatoria de 34 años y dos meses contra Karla Marlene Mayoría Rossi (29) y Renato Franco Ángeles Lippe (26), mientras que Moisés Israel Cervera Tananta (42) fue sentenciado a 35 años de cárcel y al pago de 30 mil soles de reparación civil a favor de la parte agraviada.

Los procesados fueron hallados culpables como coautores de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de José Antonio Huáman Poma (53).

Los hechos sucedieron el 23 de julio del 2023, en circunstancias en que el agraviado José Antonio Huáman Poma (53) estaba en su mototaxi ubicado en el parque 12 de noviembre en Pamplona Alta y fue interceptado por Moisés Israel Cervera Tananta (42), quien se hizo pasar por el capitán PNP. Benites, donde, éste lo cogió del cuello y lo amenazó con un arma de fuego, mientras los policías Karla Marlene Mayoría Rossi (29) y Renato Franco Ángeles Lippe (26) bajaron de un vehículo, llevando puestos chalecos de policía, y lo subieron a la fuerza.

Luego, estando en movimiento el vehículo, Karla Marlene Mayoría Rossi (29) le colocó grilletes al agraviado a la vez que lo amenazaba y le exigía el pago de 80 mil soles. Así lo retuvieron por tres horas y lo llevaron por diferentes zonas de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador hasta que lo abandonaron en la Av. 28 de Julio del distrito de Villa María el Triunfo.

Pero en el trayecto, obligaron al agraviado a llamar a su hermanastra para que retire 3 000.00 soles y luego le entregaron a Karla Marlene Mayoría Rossi.

Durante las coordinaciones para el retiro del dinero, el vehículo de los investigados era seguido por un mototaxi conducido por un familiar del agraviado José Antonio Huáman Poma. Entonces, cuando abandonaron a José Antonio Huáman Poma la extorsión continuó hasta el día siguiente por parte de Karla Marlene Mayoría Rossi (29) quien llamaba al empresario exigiéndole el pago de 10 mil soles más para no atentar contra él o su hija.

Atemorizado, el empresario José Antonio Huáman Poma se vio obligado a transferir 6 mil soles. Posterior a ello, el agraviado denunció el hecho ante la PNP especializada y tras diversas acciones de investigación ubicaron a los investigados quienes fueron reconocidos por el agraviado.

El fiscal adjunto provincial Jorge Mayhuire Orizano, recabó las pruebas durante la investigación y las sustentó en juicio oral consiguiendo dicha condena. Con ello, el Ministerio Público reafirma su compromiso de defender la legalidad y a la sociedad.