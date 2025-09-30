Real Madrid aplastó al Kairat Almaty 5-0 en Kazajistán por la segunda fecha de Champions League

Real Madrid de España alcanzó su segundo triunfo consecutivo en la Champions League, tras golear en su visita al Kairat Almaty de Kazajustán por 5-0 , donde la gran figura fue el francés Kylian Mbappé, autor de tres goles (suma ya cinco tantos), además de uno del francés Eduardo Camavinga y el otro del marroquí Brahim Díaz.

Pese a que Kairat Almaty empezó presionando al arco del belga Courtois, poco a poco el Real Madrid comenzó a hilvanar ataques profundos a la valla del arquero Kalmyrza, quien a los 25’ cometió penal al trabar al argentino Franco Mastantuono, que lo convirtió en gol Kylian Mbappé. Con el 1-0 se fueron al descanso.

La avalancha de tantos llegó en el complemento. A los 52’ Kylian Mbappé anotó el segundo en veloz carrera y definir bien, volviendo a hacerse presente a los 73’ tras un toque corte de Diaz y mandarla a la red. El cuarto tanto fue obra de Camavinga a los 83’ con golpe de cabeza y cerró a los 93’ Brahim Díaz.

Quien mordió el polvo de la derrota, fue el Liverpool de Inglaterra que cayó en su visita al Galatasaray de Turquía, gracias al gol de penal anotado por el nigeriano Víctor Osimhen a los 16’. Por más que intentó el elenco inglés llegar a la igualdad no pudo, teniendo su primer revés en esta edición de la Champions League.

Otros Resultados: Atalanta (ITA) 2 Brujas (BEL) 1; Atlético de Madrid 5 (ESP) Eintracht Frankfurt (ALE) 1; Bodo Glimt (NOR) 2 Tottenham (ING) 2; Chelsea (ING) 1 Benfica (POR) 0; Inter de Milán (ITA) 3 Slavia Praga (CHE) 0; Olympique Marsella (FRA) 4 Ajax (PB) 0; Pafos (CHI) 1 Bayern Múnich (ALE) 5.