Radiofármaco clave contra males tiroideos y el cáncer

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) produce radiofármacos como el Ioduro de Sodio I-131, clave en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tiroideas, incluido el cáncer de tiroides.

”Este radiofármaco se elabora en la Planta de Producción de Radioisótopos (PPRR) del IPEN y se distribuye a nivel nacional, contribuyendo al acceso a terapias seguras y efectivas para miles de pacientes”, manifestó el presidente del IPEN, el Dr. Rolando Paucar Jauregui.

El radiofármacos se administra por vía oral o intravenosa bajo estricta supervisión médica, y se deben tomar precauciones para minimizar la exposición a la radiación para otras personas después del tratamiento. Cabe indicar que el 80% de los casos de cáncer de tiroides afectan a mujeres según advierte la Sociedad Americana del Cáncer.

Aunque las causas exactas no se conocen con certeza, algunos estudios sugieren que las hormonas estrogénicas podrían influir en este fenómeno, ya que desempeñan un papel clave en la salud reproductiva femenina desde la pubertad hasta la menopausia, por ello, la detección temprana puede marcar la diferencia.