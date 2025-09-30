PERÚFLORA 2025 consolidó su décima edición con masiva asistencia

Con una masiva concurrencia y un ambiente festivo, la décima edición de PERÚFLORA 2025 concluyó con un rotundo éxito, consolidándose como el principal encuentro de la floricultura y el paisajismo en el país. Durante cinco días, el Parque Central de Miraflores se convirtió en el epicentro de la cultura floral, la innovación y la sostenibilidad, con la participación de más de 90 stands de productores de diversas regiones del Perú, superando las expectativas de asistencia e impacto comercial.

La jornada de clausura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, quien destacó el compromiso del Estado con la cadena de flores y la importancia de fortalecer la mesa multisectorial que impulsa el desarrollo de la floricultura. Recordó además avances clave como la consolidación de la cadena productiva, el plan de desarrollo al 2030 y la declaración de PERÚFLORA como evento de interés nacional, logros que marcan un hito para el sector.

Creatividad y arte en la clausura

El evento de cierre incluyó la premiación de los concursos de arreglos florales, paisajismo y del Concurso de Ideas para Estudiantes, resaltando la creatividad e innovación de los participantes. También deslumbró un desfile de modas inspirado en la flora peruana, donde el arte y la naturaleza se fusionaron en diseños que cautivaron al público. Estas expresiones reafirmaron el lema de la feria: “Desarrollando la cultura floral”.

Para Carmen Balarín de Ibérico, presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje (APP), el éxito de esta edición refleja la riqueza natural del país: “El Perú tiene una de las mayores riquezas florales del mundo y nuestra tarea es visibilizarla, fortalecerla y convertirla en oportunidad de desarrollo para miles de familias. Con PERÚFLORA hemos demostrado que las flores no solo embellecen, sino que generan cultura, educación y progreso”.

Una plataforma que florece

Declarada de interés nacional por el MIDAGRI, PERÚFLORA 2025 dejó un impacto educativo y social en el sector, con actividades como el Día de las Flores, exhibiciones paisajísticas y concursos en vivo, todos de acceso gratuito. Con más de diez lugares instagrameables, una amplia variedad floral de regiones como Tarma, Junín, Caraz, Huánuco y Tapo, entre otros y la participación de cooperativas y asociaciones de pequeños productores, la feria se reafirma como una plataforma de encuentro entre cultura, sostenibilidad y oportunidades de negocio.

La APP, junto con la Municipalidad de Miraflores y el MIDAGRI, agradeció a productores, visitantes y aliados estratégicos por su participación, reafirmando su compromiso de seguir impulsando la cultura floral y proyectando al Perú como referente internacional en floricultura.