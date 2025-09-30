Midis realizará el mantenimiento de tres comisarías de Lima con más de un millón de soles de presupuesto

• Para ello, la ministra Fanny Montellanos firmó un Convenio Marco de Cooperación Institucional con el titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver. Las primeras estaciones policiales en ser intervenidas son Jicamarca, San Antonio de Jicamarca y Bayóvar en San Juan de Lurigancho.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se encargará del mantenimiento de tres comisarías de Lima, contando con un presupuesto de S/1 100 000. Estos trabajos, que son parte de la primera etapa, estarán a cargo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes del Midis, que realizará la remodelación en las estaciones policiales de Jicamarca, San Antonio de Jicamarca y Bayóvar en San Juan de Lurigancho.

Para ello, esta tarde se firmó un Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el Midis y el Ministerio del Interior, con el objetivo de ejecutar el mantenimiento de infraestructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas, la implementación de nuevos ambientes, y el acondicionamiento de equipos tecnológicos en diversas comisarías de Lima y Callao, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales de los efectivos policiales.

La ministra Fanny Montellanos y el ministro del Interior, Carlos Malaver, destacaron el propósito de sus sectores por resolver juntos uno de los retos más urgentes de nuestra sociedad: garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, disminuyendo progresivamente los actos de violencia en las calles y protegiendo su integridad física y el patrimonio del país.

“La suscripción de este convenio es una forma de trabajo articulado, donde dos sectores se unen para mejorar la calidad de vida y brindar bienestar a las poblaciones vulnerables. Esta intervención estará a cargo de Foncodes, y a través de los núcleos ejecutores vamos a rehabilitar las comisarías ubicadas en lugares donde hay mayor delincuencia. Hay que promover en la población una cultura del cuidado y de la protección”, señaló la titular del Midis.

Las intervenciones de mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento en comisarías de Lima, se efectuará bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores gestionado por Foncodes, en coordinación con el Mininter, para garantizar la corresponsabilidad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

A través de este convenio, se reafirma el compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables de la capital, atendiendo a familias que habitan urbanizaciones y barrios con alto índice de inseguridad. Significa, además, un paso concreto hacia la inclusión desde los territorios.

Crédito suplementario

Los trabajos se realizarán en el marco de la Ley N° 32416, Ley que aprueba un crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados a la consolidación económica, la seguridad y el desarrollo social. Para ello se identificará las comisarías para que el programa Foncodes del Midis inicie sus operaciones, formalizando en actas la entrega de obras y bienes al Mininter. Las comisarías de Jicamarca, San Antonio de Jicamarca y Bayóvar en San Juan de Lurigancho, son las primeras en ser remodeladas gracias a este convenio.

El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, establecerá las estaciones que serán objeto de la intervención y designará a sus representantes para la conformación de Núcleos Ejecutores; además brindará las facilidades logísticas, administrativas, técnicas y operativas para la evaluación, ejecución y supervisión de las obras.