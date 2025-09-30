Midis: actualizar la clasificación socioeconómica es clave para mantener beneficios sociales

• Este 2025, a través de las municipalidades, se proyecta atender más de 300 mil solicitudes, antes de su vencimiento. El trámite es gratuito y es un requisito para acceder a los programas sociales.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS), hace un llamado a los usuarios de programas sociales y a la ciudadanía en general para que revisen y, de ser necesario, actualicen la Clasificación Socioeconómica (CSE) de sus hogares.

Mantener actualizada esta información es clave para acceder o mantenerse en programas sociales como Juntos, Pensión 65, Contigo, Beca 18, entre otros.

De acuerdo con el Registro de Información Social (RIS), se estima que este año caducará la CSE de más de 317 mil hogares. De este total, aproximadamente 49 mil hogares corresponden a usuarios afiliados a los programas sociales del Midis: Juntos tiene más de 23 000, Pensión 65 con más de 23 000 y Contigo con 3000 hogares aproximadamente.

Para facilitar esta acción, el OFIS ha lanzado la campaña “Actualiza tu CSE”, que busca informar a la población sobre la importancia de mantener actualizada su clasificación. Esta información permite identificar adecuadamente a los hogares que requieren de los programas sociales.

¿Cómo saber si debo actualizar mi CSE?

La ciudadanía puede verificar si la clasificación socioeconómica de su hogar se encuentra vigente ingresando a https://consultamihogar.ofis.gob.pe/ o acudiendo a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de su municipalidad.

¿Qué necesito para actualizarla?

• Ser mayor de 18 años.

• Presentar en la ULE los DNI, carné de extranjería o carné de permiso temporal de permanencia (CPP) de todos los integrantes del hogar.

• Llevar un recibo de consumo de energía eléctrica, en caso se cuenta con este servicio.

Es importante recordar que la información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y que el resultado de la solicitud se entrega en un plazo máximo de 25 días hábiles para hogares urbanos, y hasta 40 días hábiles para hogares rurales.

Para más información:

Llama al (01) 631 8000, anexos 1750, 1756, 1777 o 1780, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., o escribe al correo: consultas@ofis.gob.pe