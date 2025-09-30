Más de S/49 000 millones paramejoras salariales en Educación

*Presupuesto 2026 garantiza también infraestructura escolar

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha proyectado, para el año 2026, un presupuesto histórico de 49 424 millones de soles para el sector Educación, lo que representa un incremento de 426 millones de soles respecto al 2025 y consolida una asignación equivalente al 19.2 % del presupuesto nacional.

Este esfuerzo financiero da continuidad al crecimiento sostenido registrado en los últimos años, y es que, entre 2023 y 2025, el presupuesto de Educación aumentó en 15 %, pasando de 42 000 millones de soles a 48 000 millones de soles. “Esta ejecución que se implementará en forma descentralizada permitirá continuar la ruta de inversión iniciada hace tres años por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, contribuyendo al cierre de brechas históricas en beneficio de millones de estudiantes”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La propuesta del Ejecutivo para el 2026 asegura la sostenibilidad de los avances logrados y prioriza dos ejes fundamentales: 24 268 millones de soles para medidas remunerativas a favor de los docentes y 2300 millones de soles destinados a infraestructura educativa, que permitirán la ejecución de más obras, equipamiento y mejoras en colegios en el ámbito nacional.

Cabe destacar que, durante el 2025, se han alcanzado hitos históricos en materia educativa, como la entrega de 42 Escuelas Bicentenario y la culminación de 79 proyectos educativos a través del Pronied. Además, se inició la construcción del megaproyecto COAR Centro en tres regiones: Cusco, Pasco y Huancavelica. En paralelo, se realizaron labores de mantenimiento en 54 000 colegios, con una inversión de 295 millones de soles y se ejecutó el acondicionamiento directo en 205l0 instituciones educativas.

Incremento a docentes

En el ámbito docente, se otorgó un incremento remunerativo a 426 000 maestros, elevando el piso salarial en un 35 %, de 2600 soles a 3500 soles a noviembre de 2025, y a 25 000 auxiliares de educación, de 2230 soles a 2945 soles. A ello se suma la capacitación de 300 000 profesores y la licenciatura de 111 institutos tecnológicos y pedagógicos, en beneficio de más de 60 000 estudiantes.

El dato

Finalmente, se otorgaron más de 58 000 becas a jóvenes de todo el país.