Cusco F.C. goleó a Garcilaso 4-0 y le pone presión a la “U” al quedar otra vez a dos puntos

En duelo de equipos cusqueños, Cusco F.C. goleó a Deportivo Garcilaso 4-0 y este resultado le pone algo de presión al líder Universitario (22-24) que juega este miércoles en Trujillo ante Alianza Atlético. Los “dorados” fueron más efectivos que los “celestes” y aprovecharon los momentos precisos para anotar.

Los goles fueron anotados por el argentino Lucas Colitto tras brillante pase de su compatriota Iván Colman a los 14’, aumentó por partida doble en el complemento Miguel Aucca a los 55’ y 66’ con golpe de cabeza, y el ingresado Santiago Gálvez con golpe de cabeza a los 87’.

De esta forma en el Acumulado también Cusco se reafirma como segundo con 56 unidades (a siete de la “U”), mientras Garcilaso se quedó con 45 unidades en el quinto lugar, que lo puede perder su Melgar gana a Cienciano el jueves, peligrando su pase a los Playoffs. El árbitro fue Joel Alarcón y se jugó en el Estadio “Garcilaso de la Vega”.