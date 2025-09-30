Congresista escupe a periodista: Héctor Valer arremete contra reportero en Juliaca

Comisión de Ética abre investigación y exige descargos a Héctor Valer. Gremios de prensa condenan ataque en víspera del Día del Periodista.

Mismo Kiko dice infló los cachetes al momento de encarar al periodista, el congresista lo negó de manera categórica: “No escupí en ningún momento… Seguramente ha salido alguna gota de saliva en el momento que estoy hablando“.

Un nuevo episodio de violencia contra la prensa ha encendido las alarmas en el país. El congresista Héctor Valer Pinto, de Somos Perú, protagonizó un acto deplorable en Juliaca, Puno, al agredir verbal y físicamente al periodista Max Lanza, a quien llegó a escupir luego de ser cuestionado por sus polémicas declaraciones sobre los fallecidos en las protestas de 2022 y 2023.

El incidente quedó registrado en video y circuló masivamente en redes sociales, generando un rechazo inmediato de la ciudadanía. Organizaciones periodísticas y autoridades parlamentarias demandaron una respuesta firme frente al comportamiento del legislador, cuyo historial de controversias vuelve a colocarlo en el centro de la crítica nacional.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un pronunciamiento en el que repudió la agresión y recordó que los funcionarios públicos están obligados a tolerar las críticas de la prensa. “Este tipo de actos constituyen una amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados”, subrayó el gremio.

La Comisión de Ética del Congreso también reaccionó de inmediato. Su presidente, Elvis Vergara, envió un oficio formal a Valer exigiendo un informe detallado sobre lo ocurrido en Juliaca, advirtiendo que los hechos podrían derivar en una sanción disciplinaria.

“Requerimos al congresista Valer dar explicaciones sobre los incidentes ocurridos en Puno”, señaló el documento.

El repudio no se limitó a las instituciones. Diversos colectivos ciudadanos y usuarios en plataformas digitales calificaron la actitud del parlamentario como inaceptable y una muestra de intolerancia hacia la labor fiscalizadora de la prensa. En Puno, la indignación creció al recordar que el altercado se dio en un contexto marcado por las heridas abiertas de las protestas sociales.

Este episodio suma un nuevo capítulo al polémico recorrido de Valer, quien en los últimos años ha enfrentado sanciones por expresiones ofensivas contra colegas, denuncias por violencia familiar y procesos judiciales. Su futuro político ahora dependerá no solo de las medidas que adopte el Congreso, sino también de la presión ciudadana que exige respeto a la libertad de prensa y sanciones ejemplares.

Un historial cargado de escándalos

La agresión en Juliaca no es el primer episodio que empaña la carrera de Héctor Valer. En 2022, permaneció apenas cuatro días como presidente del Consejo de Ministros, tras revelarse denuncias de violencia familiar interpuestas por su esposa e hija.

También ha sido sancionado por expresiones sexistas y por acusar sin pruebas a colegas congresistas. En junio de ese mismo año, incluso llegó a ser detenido por la Policía debido a un proceso judicial pendiente por contaminación ambiental. Estos antecedentes, sumados a las recientes agresiones, dibujan un perfil político marcado por la confrontación y la polémica constante.

Congresista Valer responde sobre incidenteHoras después de la difusión de las imágenes, el congresista Valer brindó sus descargos a un medio de comunicación, deslindando la responsabilidad del acto y ofreciendo una explicación.

“Yo estaba en ese momento dirigiéndome a los servicios higiénicos, no me dejaban salir de la encerrona que me hizo en ese momento. Empujé, lógicamente para salir de esa encerrona”, declaró Valer.

Respecto al acto de escupir, el congresista lo negó de manera categórica, indicó que al momento de hablar y encarar suele inflar los cachetes: “No escupí en ningún momento. Lo que hice es encarar al periodista y el periodista dice que yo le he escupido porque seguramente ha salido alguna gota de saliva en el momento que estoy hablando“.