Ciro Liberato: «el paciente del Hospital Lima Este – Vitarte es la prioridad en mi gestión»

El director general del Hospital de Lima Este – Vitarte, Dr. Ciro Liberato Ramón dio a conocer los logros obtenidos en las distintas especialidades durante sus primeros 100 días.

No hay primera sin segunda resuena una frase. El Dr. Ciro Liberato Ramón volvió a dirigir el nosocomio más importante de la ciudad de Lima: el hospital de Lima Este – Vitarte y en sus primeros 100 día ha logrado cambios significativos en la institución.

Liberato Ramón indicó que entre enero a julio por mes se ha atendido a 30 mil pacientes teniendo a junio con picos de 35 mil y julio llegando a 33 mil en consulta externa, emergencia y hospitalización.

Otros de los logros en la gestión del director Liberato Ramón ha sido la especialización en los distintos servicios del hospital.

«En la Unidad de Cuidados Intensivos – Neonatal hemos atendido a 45 bebés prematuros y todos los casos han sido un éxito. Los profesionales nos han entregado no solo a sus hijo sino también su confianza para atenderlos», aseveró el titular del HLEV.

En Lavandería y Ropería actualmente se atiende el lavado, secado, planchado y doblado de más de 1100 kilos de ropa hospitalaria, logrando que el personal asistencial tenga sus uniformes listos para la atención al usuario.

Sin embargo, el director general Ciro Liberato remarcó su total enfoque al paciente del hospital.»El paciente del Hospital Lima Este – Vitarte es la prioridad en mi gestión», aseguró Liberato Ramón.

En cuestión de convenios, el HLEmV suscribió importantes convenios con los hospitales Hermilio Valdizán y de Huaycán, logrando donaciones de equipos médicos y una alianza estratégica para fortalecer servicios de rehabilitación, hemoterapia y banco de sangre. Estas acciones beneficiarán directamente a miles de pacientes con atención segura, oportuna y de calidad.

Y no solo eso, pues en la gestión del Dr. Ciro Liberato Ramón, el HLEV fue considerado como el primer hospital del MINSA en recibir el galardón más alto otorgado por la Inciativa Angels y la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares.

Un logro nunca ante visto en la historia del hospital. Este premio, otorgado por la Organización Mundial de

Accidentes Cerebrovasculares, posiciona al hospital como referente nacional y mundial en el tratamiento del ictus.Por otro lado, el Dr. Ciro Liberato Ramón brindó más logros obtenidos en su gestión .

«En el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre se ha logrado 19 campañas en lo que va del año beneficiando a 600 pacientes», indicó.

Por su parte, en cuestión de campañas médicas se ha logrado realizar distintas campañas que han beneficiado a 600 pobladores, respectivamente.

Por último, el titular del HLEV, sostuvo que estos logros son el resultado del esfuerzo sostenido, la responsabilidad y el profesionalismo de todo su equipo.

«El compromiso de todos ha sido fundamental para consolidar una gestión orientada a la excelencia permitiéndonos responder con eficacia las necesidades de la comunidad», finalizó el Dr. Ciro Liberato.