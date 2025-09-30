ADT de Tarma logró buen punto ante Juan Pablo II al igualar 1-1 en Chongoyape

Por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, los elencos de Juan Pablo II y ADT de Tarma empataron 1-1, en partido desarrollado en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape, y el arbitraje a cargo de Micke Palomino, quien expulsó a Ángel Pérez del elenco tarmeño a los 70’.

Los goles llegaron en la etapa final. Abrió la cuenta a los 54’ Álvaro Rojas para Juan Pablo II, tras aprovechar un balón en el área tarmeña, y con remate fuerte batió al arquero Eder Hermoza. Luego llegaría la expulsión de Ángel Pérez a los 70’ dejando con uno menos a la visita, que sin embargo logró la igualdad por acción del argentino Nazareno Bazán a los 76’, quedando así el 1-1 definitivo.

En la tabla del Clausura, ADT de Tarma sumó 17 puntos y es quinto, mientras Juan Pablo II llegó a 11 unidades (puesto 13). En el acumulado los tarmeños tiene 41 puntos en el puesto noveno, y los amarillos 29 unidades (puesto 14).