UTC de Cajamarca logró valioso triunfo ante Los Chankas y sale de zona del descenso

En el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, UTC de Cajamarca logró una importante victoria ante Los Chankas de Andahuaylas por 2-0, cotejo desarrollado en el Estadio Germán Contreras de la ciudad de Cajabamba, y el arbitraje de Bruno Pérez. Los tres puntos logrados por el “Gavilán Cajamarquino”, le permite sumar 25 unidades, y salir de zona de descenso, dejado en ellos a Comerciantes Unidos (23) y Alianza Universidad (21).

En el primer tiempo, donde las acciones fueron parejas y con ataques de parte de ambos equipos, la diferencia en el marcador la consiguió el delantero colombiano Jarlin Quintero los 17’, batiendo al arquero Camacho, poniendo en ventaja al UTC, con el cual se fueron al descanso.

Para el complemento, el propio Quintero pudo aumentar la cuenta a los 55’, pero erró un lanzamiento penal, sin embargo, luego se reivindicaría al marcar el segundo tanto a los 61’, para darle la tranquilidad a su equipo con el 2-0 a su favor, que se mantuvo hasta el final del compromiso.