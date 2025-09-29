Sudáfrica fue sancionada por FIFA y se complica su boleto al Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica alineó indebidamente a un futbolista en el partido que vencieron a Lesoto, y ello les restó tres puntos, dejándolos ahora en el segundo lugar de las Clasificatorias de África al Mundial 2026, lo cual complica sus opciones que se definirán en la última fecha doble del mes de octubre..

Cabe indicar que Sudáfrica venció 2-0 a Lesoto, pero al alinear al volante Teboho Mokoena, quien estaba suspendido, recibió el castigo de la FIFA y se le quitó las tres unidades con un marcador de 3-0 en contra.

Este resultado deja a Sudáfrica segundos con 14 unidades, pero con un diferencia de +3, quedando por debajo de Benín, país que también cuenta con 14 puntos, pero con +4 en diferencia de goles, y tercero Nigeria con 11. En octubre, en la última fecha doble, Sudáfrica cerrará de visita ante Zimbawe y en casa frente a Ruanda, mientras que Benín visitará Ruanda y en la fecha final, será local contra Nigeria.