Sporting Cristal goleó a Ayacucho F.C. 3-0 y es ahora un de los escoltas del lider Universitario

Sporting Cristal después de cuatro partidos volvió a la senda del triunfo, goleando con autoridad a Ayacucho F,.C por 3-0, en partido correspondiente a la 12 fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Se jugó en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses ya en la primera etapa resolvió a su favor con tres goles. Ahora llegaron a 19 puntos y junto a Cusco F.C. son los escoltas del líder Universitario que tiene 24.

Todo se definió en los 45’ iniciales, con los tres goles celestes que llegaron a los 6’ por acción de Ian Wisdom con golpe de cabeza (centro de Leandro Sosa), aumentó luego el brasileño Felipe Vizeu a los 26’ y 38’ ante sendos servicios del argentino Santiago González, sorprendiendo a la defensa ayacuchana. En el complemento, no hubo goles, y Ayacucho F.C. con este revés se quedó en el Acumulado con solo 25 puntos en el puesto 16.

ALINEACIONES:

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Abram, Pasquini (Cabellos); Pretell, Wisdom, Benavente (Távara); S. González (C. Gonzales), Vizeu (Ávila) y Castro (Pacheco). DT: P. Autuori.

AYACUCHO F.C.: Valencia, Falconi (Aquino), Bilbao, León (Ganoza), Tamariz; Peral, Orué, Salcedo (Pérez), de la Cruz, Arakaki (Yovera) y Caballero (Barrios). DT: S. Castellanos.

ÁRBITRO: Robin Segura