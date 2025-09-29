Sibenito, Mateo Garrido Lecca y Cholo Soy debutan en el cine

Protagonizarán la comedia de acción “Alfa y Bravo” que se estrena este 16 de octubre

“ALFA Y BRAVO” es la nueva película peruana de comedia y acción que apunta a conquistar a los espectadores desde este 16 de octubre en todos los cines a nivel nacional. Escrita, dirigida, producida y co-protagonizada por Aaron Otoya, la cinta reúne a un elenco que combina experimentadas figuras de la actuación como Emilram Cossio, Brenda Matos y Santiago Suarez, con las nuevas estrellas de la comedia que conquistan las plataformas virtuales como Mateo Garrido Lecca, Johnny “Cholo Soy” Zare y el popular influencer Sibenito.

Este largometraje nos trae la historia del dúo Alfa (Aaron Otoya) y Bravo (Cholo Soy), un ex agente de la CIA que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local apasionado por los deportes extremos. El destino los junta al verse envueltos en problemas con unos mafiosos y se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus “novias” secuestradas por el sindicato criminal transnacional conocido como El Nuevo Movimiento.

A lo largo de su travesía, este dúo forma un lazo inquebrantable mientras se enfrentan a un diverso ejército de criminales. Junto a esta dupla se suman Mateo Garrido Lecca como ‘JuanPa’, Sibenito Osorio como ‘Flaki’, Santiago Suárez como ‘Rigo’ y Brenda Matos como Florencia.

De Hollywood al cine peruano

El director y guionista peruano-estadounidense Aaron Otoya decidió dejar Hollywood y regresar a sus raíces, confiesa ser fanático de las películas de acción de los ochenta de Jean Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger y de duplas como Kevin Hart con Ice Cube; cuenta que se inspiró en “El Mariachi” de Robert Rodríguez para crear esta historia en el pueblo de Quilcas, Huancayo, y con protagonistas en el cine comercial que “realmente representen al Perú”.

“Cuando estudiaba el cine peruano vi que las películas comerciales no identificaban el verdadero rostro peruano. A mí me encantan películas como ‘Amores Perros’, ‘Ciudad de Dios’ o ‘Quién quiere ser millonario’ porque es protagonizada por gente que representa a la mayoría del país. Y para mí eso siempre fue una meta, es darle las oportunidades al talento que se lo merece y que normalmente el cine peruano no ve. Quiero que mis sobrinos y la gente vea mis películas, se sientan identificados y sientan que ellos algún día también puedan protagonizar una”, destacó el cineasta peruano que ha hecho películas para Hollywood como “Magic city memoirs”, “Montana”, “The Curse of Joe Robbie”, entre otros trabajos que se han visto en Netflix y Amazon.

Sobre su elección de trabajar al lado de las figuras de las redes como Johnny “Cholo Soy” Zare y Sibenito, Otoya reafirma que estos son tan artistas como cualquier experimentado y que cuentan con “un gran talento”. “En Perú todavía aún se resiste en el hecho de juntar a actores y figuras populares de las redes, pero en los Estados Unidos eso ya se está combinando, no sé si es negativo o positivo, pero ahora en Hollywood no te van a dar un papel en una película si no tienes suficientes seguidores en las redes. Yo no lo manejo así, pero reconozco que ellos son las nuevas estrellas y como director sé que el papel que han hecho Mateo, Cholo Soy y Sibenito va a sorprender a todo el país”, finaliza el experimentado cineasta de madre trujillana y padre chalaco.

Dato importante

“ALFA Y BRAVO” se estrena este 16 de octubre en todos los cines a nivel nacional.

GENERO: ACCION Y COMEDIA +14

DURACION: 103 MIN

SINOPSIS: Un mercenario que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus “novias” secuestradas

ELENCO: Jhonny Zare, Aaron Otoya, Mateo Garrido Lecca, Santiago Suárez, Sibenito Osorio, Daniela Segura, Brenda Matos, ‘Pantera’ Zegarra y el experimentado actor Emilram Cossio.